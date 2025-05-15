الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

هيئة الإسعاف عن واقعة وفاة الطفلة صوفيا: توقيع أقصى عقوبة حال ثبوت أي تقصير

الطفلة صوفيا
الطفلة صوفيا
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قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة الطفلة صوفيا والتي توفيت في حادث طريق وادي النطرون العلمين

وفاة الطفلة صوفيا 

وأشار رئيس هيئة الإسعاف المصرية إلى أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات في حالة ثبوت وجود أي نوع من أنواع التقصير في تقديم الخدمة.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم، أنه لن يتم التستر على أي خطأ، وتحول القضية كاملة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن التحقيق ما زال جاريًا للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث مشيرا إلى إعلان نتائج التحقيق بشفافية فور الانتهاء منها، وأن الهيئة ملتزمة بتقديم الحقائق كاملة للرأي العام.

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وأكد الدكتور عمرو رشيد أن جميع سيارات الإسعاف المصرية مجهزة على أعلى مستوى تقني وطبي، وتخضع لمواصفات دقيقة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

فيما تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكوى الخاصة بقصور في خدمة إسعافية، تضمن تغيير خط سير سيارة الإسعاف من مستشفى قريب لمستشفى أبعد عن موقع الحادث، مما أدى لطول مدة نقل المصاب داخل سيارة الإسعاف.

ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، رئيس هيئة الإسعاف بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، وتوقيع أقصى العقوبات في حال أثبتت التحقيقات وجود أي نوع من أنواع التقصير، مع سرعة الافادة بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة.

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