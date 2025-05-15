الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

والد الطفلة "صوفيا" يروي تفاصيل مأساوية عن وفاتها ويتهم الإسعاف بالتقصير

الطفلة صوفيا، فيتو
الطفلة صوفيا، فيتو

كشف أحمد المعصراوي، والد الطفلة صوفيا، تفاصيل مأساوية لوفاة ابنته عقب حادث مروري مروع على طريق وادي النطرون - العلمين، متهمًا هيئة الإسعاف بالإهمال والتقصير الذي أدى إلى تدهور حالة ابنته وفقدانها للحياة.

كواليس حادث والد الطفلة صوفيا 

وقال "المعصراوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، إنه كان في إجازة مع أسرته، وأثناء عودتهم تعطلت سيارته فاضطر إلى ركنها خارج الطريق السريع، قبل أن تصطدم بها شاحنة “كونتينر” كانت تسير بسرعة كبيرة، مرجحًا أن السائق كان نائمًا أثناء القيادة.

تعرض سيارة والد صوفيا للدهس من شاحنة وإصابة الطفلة حرجة

وأضاف: "الشاحنة دهستنا، وصعدت فوق السيارة بالكامل، بنتي صوفيا أصيبت بنزيف في المخ، وزوجتي فقدت الوعي وبلعت لسانها، وابني يوسف قال لي: خلي بالك من إخواتي، لكن صوفيا كانت حالتها حرجة جدًا، والدكتورة في الطوارئ قالت لي ألحقها فورًا".

وأشار إلى أن الإسعاف تأخر في الوصول لنحو 25 دقيقة رغم أن الحادث وقع على طريق سريع من المفترض أن تكون الاستجابة فيه فورية، مؤكدًا أنه هو من أجرى الإسعافات الأولية لأسرته قبل وصول المسعفين.

والد صوفيا: سائق الإسعاف ضل الطريق وتطاول عليّ بعد رفضي العودة لموقع الحادث

وتابع: "ركبت مع صوفيا في سيارة الإسعاف لأن حالتها كانت الأخطر، وكان من المفترض أن نتوجه مباشرة إلى مستشفى العلمين، لكن بعد قطع 50 كم، تفاجأت بالسائق يغيّر الاتجاه بدعوى وجود مستشفى أخرى تُدعى ‘اليوم الواحد’. ثم توقف فجأة، وغادر وجاء سائق آخر بدلًا منه، لنجد أنفسنا نعود بعد ذلك إلى نقطة الحادث من جديد وكأننا لم نتحرك."

وأضاف الأب المكلوم: "عندما اعترضت على الطريق، قال لي السائق: ‘قدامها 100 كيلو، عاجبك عاجبك، مش عاجبك انزل’، فبدلًا من أن نأخذ أقصر طريق للعلاج، اختاروا أطول وأصعب طريق ممكن، والنتيجة كانت فقدان ابنتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

والد الطفلة صوفيا الطفلة صوفيا وفاة الطفلة صوفيا الإسعاف حادث الطفلة صوفيا

مواد متعلقة

الصحة: تحقيق عاجل بشكوى تقصير الإسعاف مع الطفلة صوفيا تسبب في وفاتها

الطفلة في حالة خطيرة، التقرير الطبي لمصابي حادث جسر السويس

20 ساعة من البحث عن الطفلة سجدة المفقودة في حادث رشاح القليوبية (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تكشف سبب رفضها إعادة مباراة القمة

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

رسميا، الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة الاستئناف للشئون القانونية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

المزيد
الجريدة الرسمية