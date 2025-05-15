والد الطفلة "صوفيا" يروي تفاصيل مأساوية عن وفاتها ويتهم الإسعاف بالتقصير

كشف أحمد المعصراوي، والد الطفلة صوفيا، تفاصيل مأساوية لوفاة ابنته عقب حادث مروري مروع على طريق وادي النطرون - العلمين، متهمًا هيئة الإسعاف بالإهمال والتقصير الذي أدى إلى تدهور حالة ابنته وفقدانها للحياة.

كواليس حادث والد الطفلة صوفيا

وقال "المعصراوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، إنه كان في إجازة مع أسرته، وأثناء عودتهم تعطلت سيارته فاضطر إلى ركنها خارج الطريق السريع، قبل أن تصطدم بها شاحنة “كونتينر” كانت تسير بسرعة كبيرة، مرجحًا أن السائق كان نائمًا أثناء القيادة.

تعرض سيارة والد صوفيا للدهس من شاحنة وإصابة الطفلة حرجة

وأضاف: "الشاحنة دهستنا، وصعدت فوق السيارة بالكامل، بنتي صوفيا أصيبت بنزيف في المخ، وزوجتي فقدت الوعي وبلعت لسانها، وابني يوسف قال لي: خلي بالك من إخواتي، لكن صوفيا كانت حالتها حرجة جدًا، والدكتورة في الطوارئ قالت لي ألحقها فورًا".

وأشار إلى أن الإسعاف تأخر في الوصول لنحو 25 دقيقة رغم أن الحادث وقع على طريق سريع من المفترض أن تكون الاستجابة فيه فورية، مؤكدًا أنه هو من أجرى الإسعافات الأولية لأسرته قبل وصول المسعفين.

والد صوفيا: سائق الإسعاف ضل الطريق وتطاول عليّ بعد رفضي العودة لموقع الحادث

وتابع: "ركبت مع صوفيا في سيارة الإسعاف لأن حالتها كانت الأخطر، وكان من المفترض أن نتوجه مباشرة إلى مستشفى العلمين، لكن بعد قطع 50 كم، تفاجأت بالسائق يغيّر الاتجاه بدعوى وجود مستشفى أخرى تُدعى ‘اليوم الواحد’. ثم توقف فجأة، وغادر وجاء سائق آخر بدلًا منه، لنجد أنفسنا نعود بعد ذلك إلى نقطة الحادث من جديد وكأننا لم نتحرك."

وأضاف الأب المكلوم: "عندما اعترضت على الطريق، قال لي السائق: ‘قدامها 100 كيلو، عاجبك عاجبك، مش عاجبك انزل’، فبدلًا من أن نأخذ أقصر طريق للعلاج، اختاروا أطول وأصعب طريق ممكن، والنتيجة كانت فقدان ابنتي".

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