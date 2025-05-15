الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون فرض حظر الملاحة الجوية على مطار بن جوريون

القبة الحديدية، فيتو
القبة الحديدية، فيتو

أكد الناطق العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد - بن جوريون- والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف.

وتابع، نعمل على تعزيز وتوسيع الفعل العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وشدد الناطق العسكري باسم الحوثيين، العملية تسببت في هروب ملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لنحو ساعة.

واستطرد يحيى سريع، استهدفنا مطار اللد المسمى بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق من اليوم الخميس،  أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ اليمني.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس،  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إغلاق مطار بن جوريون تحسبا لصاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو وسط إسرائيل.

 

صواريخ الحوثي تستهدف وسط تل أبيب 

ووثق الإعلام العبري مشاهد للحظة الهروب الجماعي لعدد كبير من المستطونين غربي مدينة القدس المحــتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وبالأمس الأربعاء أعلنت جماعة الحوثي في بيان عن استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عمليات الهبوط والإقلاع علّقت في  مطار بن جوريون عقب إطلاق صاروخ من  اليمن تجاه إسرائيل.


وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو رصد الصاروخ، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضه بنجاح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.


وأدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، مما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظومة حيتس إسرائيل مطار بن جوريون يحيى سريع بن جوريون

مواد متعلقة

إغلاق مطار بن جوريون وهروب جماعي للإسرائيليين، الحوثيون يستهدفون وسط تل أبيب

للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، الحوثي تستهدف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تكشف سبب رفضها إعادة مباراة القمة

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

رسميا، الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة الاستئناف للشئون القانونية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

المزيد
الجريدة الرسمية