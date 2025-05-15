الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

رسميا، الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة الاستئناف للشئون القانونية

الأهلي
الأهلي

أعلن  النادي الأهلي إحالة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، والعرض على المجلس، لاتخاذ ما يراه للحفاظ على حقوق الأهلي.

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك 

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

وكانت رابطة الأندية أرسلت حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

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