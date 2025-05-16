الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال المصابين لكشف ملابسات وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

 

وأصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي اليوم 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى،  بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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