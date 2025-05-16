الإسكان تعلن عن طرح أراضي تجاري إداري سكني بالمدن الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح جديد قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها، ارض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض بمساحة 5000 متر تعليمي معهد عالي بسعر 2875 جنيها، أرض تعليمي مدرسة بمساحة 11323 مترا بسعر 2785 جنيها، أرض تجاري بمساحة 2507 أمتار بسعر 6080 جنيها،وأرض تجاري بمساحة 2653 مترا بسعر 6080 جنيها.

وبمدينة طيبة الجديدة أرض تعليمي مدرسة بمساحة 4584 مترا بسعر 3980 جنيها، أرض تجاري اداري بمساحة 2340 مترا بسعر 10160 جنيها.

وأكد المهندس علي محمد سعد علي رئيس جهاز مدينة 15 مايو طرح 6 قطعة أرض استثمارية (قطعة الأرض رقم (7) بمنطقة النرجس بنشاط طبي بمساحة 1120 مترًا مربعًا - قطعة الأرض رقم (2) شرق منطقة 250 فدانًا بمساحة 2986 مترًا مربعًا بنشاط تجاري - قطعة أرض رقم (34) بمركز خدمات المركز الفرعي 3 بمساحة 900 متر مربع بنشاط تجاري إداري سكني – قطعة أرض رقم (5) منطقة خدمات بجوار دار مصر بنشاط دار مناسبات بمساحة 4140 مترًا مربعًا – قطعة أرض رقم (3) بمنطقة الإسكان العائلي بمساحة 520 مترًا مربعًا بنشاط ترفيهي بمقابل– قطعة أرض رقم (4) بمنطقة الإسكان العائلي بمساحة 525 مترًا مربعًا بنشاط ترفيهي بمقابل).

ويأتي ذلك الطرح في إطار سعي جهاز المدينة إلى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز دعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، فهم شركاؤنا في مسيرة التنمية والنجاح، ونحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها.

مد المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها للمطور

وقدم المطورون عددًا من المطالب، ومنها، استمرار العمل بالمحفزات التي تم توفيرها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في مد فترة المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها للمطور، بجانب التخفيضات المعمول بها بشأن أسعار الفائدة، فضلًا عن التيسير على المطورين بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال.

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