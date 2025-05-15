مكتبة الإسكندرية تعرض الفيلم الأسباني النجم الأزرق ضمن مهرجان الشهر السينمائي الأوروبي

استضافت مكتبة الإسكندرية عرض الفيلم الإسباني "النجم الأزرق" اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الشهر السينمائي الأوروبي الذي يتضمن عرض 26 فيلمًا من 21 دولة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع السفارة الإسبانية في القاهرة ومركز الفنون بالمكتبة،

جاء ذلك بحضور هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والسيدة أنجلينا أيخهورست؛ سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة ماجدالينا كروز؛ مستشارة الشؤون العلمية والثقافية بسفارة إسبانيا، والفنان أحمد مجدي.



افتتحت هبه الرافعي؛ كلمتها بالترحيب بالسادة الضيوف نيابةً عن الدكتور أحمد زيد؛ مدير المكتبة، موضحة أن مكتبة الإسكندرية تلتزم التزامًا راسخًا بالثقافة والفنون والعلوم كأدوات أساسية للتنمية المجتمعية وتعزيز قيم الانفتاح والتفاهم المتبادل، وعرض فيلم "النجمة الزرقاء" المميز دليلًا حيًا على أن الثقافة تبقى أقوى جسر يربط بين الشعوب ويضيق الفجوات بينهم، وما من سبيل أفضل لفهم لغة وثقافة من الأدب والموسيقى والسينما.



وأضافت "يُغمر الفيلم جمهوره في بيئة ثقافية نابضة بالحياة، وعلى عكس العديد من الصناعات السائدة التي تعتمد بشكل كبير على صيغة الأفلام الرائجة، غالبًا ما يتمتع صانعو الأفلام الأوروبيون بل ويصرون على ذلك بحرية إبداعية لاستكشاف قصص جريئة وغير تقليدية، ومن هنا تأتي شعبية مهرجان كان السينمائي المُقام حاليًا".

وأكدت "الرافعي" إن مكتبة الإسكندرية تفخر دائمًا باستضافة مثل هذه الفعاليات التي تُعزز مساحات الحوار وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل المعرفي والثقافي بين مصر وشعوب العالم.

وعبر الفنان أحمد مجدي؛ عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، وشعوره بالفخر كونه جزءًا من هذا المهرجان السينمائي، متمنيًا إيجاد طرقًا لدعم السينما وصناعة الأفلام خاصة في مدينة مهمة جدًا مثل الإسكندرية، قائلًا "هناك الكثير من الجهد المبذول والناس يعملون بجد هنا من صُنّاع ومُنتجين وهم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والمزيد من ورش العمل والفعاليات".

فيما قالت ماجدالينا كروز؛ "نفخر بتواجدنا هنا في الإسكندرية، المدينة العريقة في الانفتاح والإبداع والتبادل الثقافي، والتي اختيرت مؤخرًا عاصمةً للثقافة والحوار المتوسطي، في عالمنا اليوم أصبح التبادل الثقافي أكثر أهمية من أي وقت مضى فهو يبني الجسور ويشجع الحوار ويقرّبنا من بعضنا البعض".

وأشارت "كروز" إلى أن الأفلام تتحدث لغةً عالمية لغةً تتجاوز الكلمات والحدود والخلفيات، والسينما الأوروبية بثرائها وتنوعها تدعو لاستكشاف عوالم جديدة ومناقشة وجهات نظر ومشاركة قصص إنسانية عميقة، مضيفة "أن سفارة إسبانيا تنسق هذه النسخة من خلال المعهد الإسباني ثيربانتس بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي وجامعة يونيك، وخلال الأيام القادمة ستصبح ثمانية مراكز ثقافية في أنحاء المدينة نوافذ على أوروبا".



وأوضحت "كروز" إن الفيلم يروي قصة حقيقية للموسيقي ماوريسيو أثنار ورحلته إلى الأرجنتين بحثًا عن شيء أعمق شيء يجده في النهاية من خلال الموسيقى والصداقة ورابط إبداعي غير متوقع، مختتمة "نأمل أن يُضفي هذا الفيلم وباقي المهرجانات تنوعًا ومشاعر وتواصلًا".



واختتمت أنجلينا أيخهورست؛ بالتعبير عن شكرها لكل من شارك في إنجاح هذا المهرجان السينمائي الذي يشارك فيه 26 فيلمًا، مضيفة: اليوم نعرض الفيلم رقم 11 ولا يزال هناك عدد من الأفلام القادمة، وآمل أن يكون الكثير منكم قد شاهد الأفلام الأخرى أو سيشاهد القادمة، ستلاحظون التنوع ويمكنكم أن تشعروا بالطاقة التي تبثها هذه الأعمال".



وأشادت "أيخهورست" بدور مكتبة الإسكندرية لتعزيز المعرفة والتواصل المتبادل، مؤكدة أن وجود مؤسسات ثقافية كهذه في أنحاء مصر بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقافة كأولوية، لأنهم يؤمنون بأهمية تعزيز التنوع الثقافي في العلاقات الدولية.

وأضافت "نحن كاتحاد مكوَّن من 27 دولة عضوًا وعدد سكان يبلغ 450 مليون نسمة، نفتخر بتقديم هذا التنوع الغني في التعبيرات الثقافية والإبداعات الفنية والصناعات الإبداعية الديناميكية ونأتي بجزء من هذا إلى الإسكندرية كل عام، والسينما وسيلة قوية تتجاوز الحدود واللغات والثقافات".



وتابعت "هذا المهرجان السينمائي كغيره من مهرجانات الاتحاد الأوروبي السينمائية المنتشرة في أنحاء البلاد يعكس هذا التوجه، نحن نفكر بالفعل في المزيد من الفرص لتقديم هذا النوع من الترفيه ولتقديم طرق مختلفة لرؤية الحياة والاستمتاع بها، إنه أشبه بتغذية بعضنا البعض بطرق متنوعة، ولهذا أشعر بالفخر لوجودي هنا هذا المساء معكم جميعًا".

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