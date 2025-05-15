الخميس 15 مايو 2025
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دين ودنيا

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

الزلزال، فيتو
الزلزال، فيتو

 أكد الدكتور محمد إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف إن عدم الشعور بالهزة الأرضية أو بالزلزال؛ من الأمور العادية جدا، وليس دليلا على شيء؛ إذ قد جرت على العادة على تفاوت الناس في الشعور بالشيء الواحد، مهما كان قويا ومؤثرا، حتى إن بعضهم قد لا يشعر بدخول أحد عليه وخروجه من عنده؛ إما لفقد آلة الشعور، أو لضعفها، أو لتوزعها في أمور شتى، أو لتركزها في أمر وانشغالها به عما سواه، وقد يُجرح ولا يشعر بالجرح، أو يشعر شعورا ضئيلا، كما يكون في السكران والمبنَّج والمخدَّر، والسُّكْر والبنج والخَدَر قسمان: حسي ومعنوي، كما قال القائل:
سُكْرانِ: سُكْرُ هَوَىً، وسُكْرُ مُدَامَةٍ
ومتى إفاقةُ مَنْ به سُكْرَانِ؟!

 

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟!

 وأشار إلى أن  القرآن الكريم أشار إلى شيء من هذا، في نحو قوله تعالى عن صواحبات يوسف: "فلما رأينه أكبرنه، وقطَّعن أيديهن، وقلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملَكٌ كريم"، وفي نحو قوله تعالى: "يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سُكارى وما هم بسكارى، ولكنَّ عذاب الله شديد".


وفي نحو قوله تعالى: "يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ منهم شأنٌ يّغنيه".
إن مقياس الصلاح والخصوصية له مظهر واحد، وهو فعل الصالحات، وترك المنكرات، ابتغاء وجه الله تعالى، وليس ناتجا عن أمور وجدانية، كالشعور بالشيء أو عدم الشعور به!


وأضاف “العشماوي” عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”: " لكن قد يقال: إن عدم الشعور بالخوف عند وجود مقتضاه؛ قد يكون من نعم الله تعالى على بعض عباده، بقطع النظر عن سبب عدم هذا الشعور، فينبغي القيام بحق شكر المنعم على هذه النعمة، وليس البحث في كونها فضيلة ذاتية، أو مكافأة له على صلاحه، أو اختصاصا له من بين سائر الناس!

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الأزهر الشريف الازهر إبراهيم العشماوى الدكتور محمد ابراهيم العشماوي القرآن الكريم جامعة الأزهر الشريف

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