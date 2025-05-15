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رياضة

أوساسونا يفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية في الدوري الإسباني

أوساسونا، فيتو
أوساسونا، فيتو

فاز فريق أوساسونا على فريق أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني بملعب السادارد.

أتلتيكو مدريد وأوساسونا

أحرز ثنائية فريق أوساسونا اللاعب أليخاندرو كاتينا وانتي بوديمير في الدقيقة 25 و82.

ترتيب أتلتيكو مدريد واوساسونا

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المرتبة التاسع وفي رصيده 48 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

وأعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - لو نورماند - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي باول - كوكي - باريوس

وفي الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.

وشهد تشكيل أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا عودة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، عقب انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

وقاد ألفاريز هجوم أتلتيكو مدريد بجانب النرويجي ألكسندر سورلوث، في ظل جلوس أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

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