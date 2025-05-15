الدوري الإسباني، أوساسونا يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

تقدم فريق أوساسونا علي فريق أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني بملعب السادارد

أتلتيكو مدريد وأوساسونا

أحرز هدف التقدم لفريق أوساسونا اللاعب أليخاندرو كاتينا في الدقيقة 25.

ترتيب أتلتيكو مدريد واوساسونا

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المرتبة العاشرة وفي رصيده 45 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

وأعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - لو نورماند - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي باول - كوكي - باريوس

وفي الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.

وشهد تشكيل أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا عودة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، عقب انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

ويقود ألفاريز هجوم أتلتيكو مدريد بجانب النرويجي ألكسندر سورلوث، في ظل جلوس أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

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