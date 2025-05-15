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أخبار مصر

تتجاوز الـ 40، الأرصاد الجوية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الـ 48 ساعة المقبلة

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد، فيتو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لـ موجة شديدة الحرارة غدًا الجمعة وبعد غد السبت.

 

مسار الكتل الهوائية 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالتليفزيون المصري: تغير مسار الكتل الهوائية وراء الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

 

ذروة الموجة شديدة الحرارة 

وأكدت: أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون السبت المقبل، حيث تتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار الـ 40 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدل الطبيعي من 8 إلى 10 درجات.

 

كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي يضربان البلاد

ولفتت إلى أن الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا سيعملان على الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة.
 

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