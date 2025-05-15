الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة تتجاوز الأربعينيات في مناطق جنوب الصعيد، وتصل إلى الأربعينيات في القاهرة الكبرى، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث تنخفض الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 7 درجات مئوية، وذلك على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، لتسجل درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، وعلى القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء.

تحذيرات الأرصاد:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة متوقع على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وسط سيناء، مدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى 30 -20

السواحل الشمالية الغربية 26- 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 36 -23

شمال الصعيد 33- 20

جنوب الصعيد 38- 25

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر خلال ذروة الحرارة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة، كما يُفضل ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وشرب كميات كافية من المياه.

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