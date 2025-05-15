محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، انجلينا إيجهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية.

جاء اللقاء على هامش زيارة السفيرة لعدد من المشروعات التنموية الجارية بالإسكندرية، شملت "مشروع مترو أبو قير، ومحطة التنقية الغربية، وسوق اليوم الواحد".

في مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة والوفد المرافق لها، معربًا عن تقديره لدور الاتحاد الأوروبي في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي في العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، ونعمل معًا على تحقيق رؤية تنموية شاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن السكندري، خاصة في مجالات النقل المستدام، ومعالجة المياه، وتطوير البنية التحتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع أهداف الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا توجهات السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على ترسيخ مبادئ السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما تحتاجه المنطقة لتحقيق الرفاهية والتقدم.

من جانبها، أعربت السفيرة عن سعادتها بزيارة الإسكندرية، وأكدت حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة مع مصر، ودعم المشروعات التي تخدم مشروعات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات النقل ومعالجة المياه وتطوير الأسواق.

وخلال اللقاء تم عرض توضيحي من جانب محافظة الإسكندرية لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، ثمّن المحافظ دعم الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض المحافظة.

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