تشكيل برشلونة الرسمي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة، اليوم الخميس، نظيره إسبانيول في الديربي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كورنيلا" معقل إسبانيول.

وأعلن هانز فليك، عن التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام إسبانيول في لقاء اليوم والذي جاء كالتالي:



تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 82 نقطة، بعد انتصاره في الكلاسيكو على ريال مدريد بالجولة الماضية.

ويحتل إسبانيول المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.



وأجل ريال مدريد تتويج برشلونة باللقب، حيث تغلب على ريال مايوركا بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة للقاء، وكان بإمكان البارسا حسم اللقب حال تعثر النادي الملكي في مباراته مساء الأربعاء.

وحال فوز برشلونة اليوم أمام إسبانيول سيتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

موعد مباراة إسبانيول أمام برشلونة



تنطلق مباراة إسبانيول ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام إسبانيول



تذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.





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