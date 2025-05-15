ياسر جلال يتعاقد على بطولة مسلسل جديد يعرض خارج سباق رمضان

تعاقد الفنان ياسر جلال على بطولة مسلسل جديد مع المنتج محمد مشيش، حيث ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال القصيرة، وسوف يعرض على إحدى المنصات الشهيرة خارج سباق دراما رمضان.

ومن المفترض أن تشارك في بطولة المسلسل الفنانة أروى جودة، وعدد من النجوم الشباب، حيث يبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المفترض أن يشارك أيضا الفنان ياسر جلال في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2026 بعمل درامي ضخم، يتكون من 30 حلقة، حيث يبدأ التحضير له بعد الانتهاء من تصوير المسلسل الأول.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن اسم العملين وكافة تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل جودر

وشهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل "جودر"، عبر قناة ON، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري.

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