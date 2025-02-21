ياسر جلال يكشف لأول مرة عن رأيه في تنفيذ جزء ثالث من "جودر"

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في المشاركة في موسم ثالث من مسلسل "جودر"، في حال تم تنفيذ هذا المشروع.

وقال ياسر جلال في تصريحات لقناة أبوظبي: "المشروع يحتمل تقديم الجزء الثالث، والمؤلف أنور عبد المغيث عنده جودر 3".

وأضاف ياسر جلال: "أنا بحب أتنوع، إنت بتحرمني أدور على كاركتر ثاني ومسلسل ثاني. أنا بعمل اللي بحبه ومنفعل بيه، وببقى حريص لما أدخل عمل جميع عناصر العمل الفني تبقى موفقة".

ويشهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل "جودر"، عبر قناة ON، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري.

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