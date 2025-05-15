الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

إف بي أي يحبط محاولة هجوم لتنظيم الدولة على قاعدة عسكرية في ميشيجن

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي  إف بي آي، اليوم الخميس، أن فرق تابعه له وشركاءه أحبطوا محاولة هجوم لتنظيم الدولة على قاعدة عسكرية في ميشيجن.

 

إف بي أي يحبط  محاولة هجوم لتنظيم الدولة على قاعدة عسكرية في ميشيجن

 وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، طالب ترامب  أحمد الشرع بمساعدة دمشق في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، حيث بدأت واشنطن تسحب قواتها مؤخرا من قواعدها العسكرية في سوريا باتجاه العراق.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث دعا حكومة دمشق إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على المقاتلين الأجانب في البلاد.

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اف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي تنظيم الدولة ميشيجن الرياض ترامب

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