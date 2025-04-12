الحوثيون يطلقون سراح قيادات من داعش والقاعدة

قال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، إن إقدام جماعة الحوثي على إطلاق دفعة جديدة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، يُعد دليلًا إضافيًا على استمرار حالة التخادم والتنسيق الميداني بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، برعاية إيرانية مباشرة.

وأضاف الإرياني، في منشور مطوّل عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من بين المُفرَج عنهم القياديين (أبو مصعب الرداعي) و(أبو محسن العولقي).

وأوضح أن "هذا التخادم يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، في مقدمتها تقويض سيادة الدولة اليمنية، وتعزيز العنف والتطرف والتطرف، وتوسيع دائرة العمليات الإرهابية في المنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثي، منذ انقلابها على الشرعية في عام 2015، أقدمت على إطلاق المئات من عناصر وقيادات تنظيمي القاعدة وداعش من سجني الأمن السياسي والقومي في العاصمة المختطفة صنعاء".

واستعرض الوزير اليمني أسماء وأعداد العناصر الذين تم إطلاق سراحهم من قِبل الحوثيين، موثقًا ذلك بالتواريخ.

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