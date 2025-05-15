الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

القبض على عاطل بتهمة ترويع المواطنين بباب الشعرية (فيديو)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بترويع المواطنين بسلاح أبيض بـمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

فيديو ترويع المواطنين بباب الشعرية

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاح أبيض يقوم بترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى الواقعة").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار أحد الأشخاص على التنازل عن إحدى القضايا الخاصة بشقيقيه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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فيديو ترويع المواطنين بباب الشعرية فيديو ترويع المواطنين ترويع المواطنين بباب الشعرية مديرية أمن القاهرة باب الشعرية

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