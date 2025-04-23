الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

القبض على 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بالملايين في باب الشعرية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بالملايين من داخل محل مصوغات بمنطقة باب الشعرية.

 

سرقة مشغولات ذهبية بباب الشعرية 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بضبط ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو معلومات جنائية، بتهمة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بدائرة القسم.


وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث تفيد بقيام المتهمين بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم جزء من المسروقات الذهبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي تبين أنه من متحصلات بيع جزء آخر من المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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