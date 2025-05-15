المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع مبادرة تمكين الفتيات بمركز شباب العريش

تفقد وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الوزيرة الدكتورة سحر السنباطي لتنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي)، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي ـ قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة (مديرية الشباب والرياضة ـ مديرية التربية والتعليم ـ الأزهر الشريف ـ مديرية الأوقاف ـ الكنيسة المصرية ) في مركز شباب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة تتفقد تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي) بمركز شباب العريش

يستفيد من المبادرة طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بجانب أولياء أمورهم ويهدف الي تمكين الفتيات للتعبير عن أرائهن والتعريف عن حقوق الطفل والخدمات المقدمة للأطفال وخط نجدة الطفل (٦٠٠٠)، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة الترويحية وتنمية المهارات.



وتفقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من الأنشطة التي ينفذها المجلس بمحافظة شمال سيناء وعلى رأسها أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية.



وبدورها وجهت الدكتورة سحر السنباطي، الشكر والتقدير للواء الدكتور خالد مجاور ـ محافظ شمال سيناء علي دعمه لأنشطة المجلس، مؤكدة على حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على إيصال أنشطته إلى جميع أطفال مصر باعتبار قضايا الطفولة والأمومة من أهم أولوياتة، ولا سيما المحافظات الحدودية ومن بينهم محافظة شمال سيناء.



كما شهدت الدكتورة "سحر السنباطي" أنشطة معسكر المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي) بمشاركة عدد كبير من الأطفال، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطه على مدار ثلاثة أيام فى مركز شباب مدينة العريش، وتفقدت دوائر الحكى والمسرح التفاعلي ولقاء الأجيال وندوات المشاهدة وبرلمان الطلائع.

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