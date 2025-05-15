الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير النقل لبدء تشغيل خط سكة حديد العريش - طابا

الوزير كامل الوزير
الوزير كامل الوزير

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الخميس الفريق كامل الوزير وزير النقل لتفقد أعمال إنشاء خط السكة الحديد الواصل من مدينة بئر العبد مرورا بمدينة العريش إلى طابا.

واستقبل المحافظ وزير النقل في منطقة بالوظة لبدء العمل في خط سكة حديد بئر العبد العريش.

وكان محافظ شمال سيناء استقبل الأيام الماضية وفد من وزارة النقل برئاسة كل من السيد اللواء مهندس ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والمهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال إنشاء خط السكة الحديد من بئر العبد إلى العريش ومن العريش إلي طابا ليصل إجمالي طول خط السكة الحديد إلى ٥٠٠كم من القنطرة شرق حتى طابا.

 

وحضر اللقاء الموسع عدد كبير من المسئولين والشركات المكلفة بتنفيذ المشروع واتفق على بدء العملفورًا حيث يعد هذا المشروع بمثابة قفزة كبيرة في مجال تطوير المحافظة اقتصاديًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق كامل الوزير وزير النقل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء القنطرة شرق خالد مجاور محافظ شمال سيناء سكك الحديدية كامل الوزير وزير النقل

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم، تعرف عليها

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

السيناريو الأقرب للجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

أول تصريح من خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل بعد وصوله القاهرة

مقطع مرعب، محاولة اختطاف ابنة مدير شركة عملات مشفرة وطفلها في وضح النهار (فيديو)

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

لوفتهانزا توجه ضربة جديدة لإسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع سعرها.. أسعار سيارات سيات خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

فضل تربية البنات والأحاديث الواردة في ذلك

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

المزيد
الجريدة الرسمية