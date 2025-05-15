الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بالزاوية الحمراء

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي نتيجة تسرب غاز بشارع خليفة سليمان بـالزاوية الحمراء دون وقوع أي إصابات.
 

حريق شقة سكنية بالزاوية الحمراء 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بشارع خليفة سليمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.


وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي نتيجة تسريب غاز، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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