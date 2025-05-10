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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول إصابة طالب بطعنة في الزاوية الحمراء

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل متهم بالشروع فى قتل طالب أمام سنتر تعليمى باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بمنطقة الزاوية الحمراء، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باعتداء شخصين على طالب أمام سنتر تعليمي ما أسفر عن إصابته، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة طالب بطعنة بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وارء ارتكاب الواقعة طالبين بسبب خلافات مع المجنى عليه، وأنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض أمام السنتر التعليمي مما أسفر عن إصابة الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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