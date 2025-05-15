نشوب حريق داخل شقة سكنية بالزاوية الحمراء

نشب، منذ قليل، حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي نتيجة تسرب غاز بشارع خليفة سليمان بـالزاوية الحمراء ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق شقة سكنية بالزاوية الحمراء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بشارع خليفة سليمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي نتيجة تسريب غاز، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وجاري عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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