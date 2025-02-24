عصام كامل: ترامب لم يقصد تهجير الفلسطينيين والكيان الصهيوني في أضعف مراحله (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": إن ما ردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقصد به فكرة تهجير الفلسطينيين، ولكنه يقصد شيئا وأمرا مختلفا، للوصول إلي هدف وثمن معين.

قدرة وقوة أهل غزة في استقبال مقترح ترامب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "إشاعة ولا" الذي تقدمه الإعلامية حياة عبدون بالقناة الثانية: "أهل غزة هم الطرف الوحيد من الأطراف الموجودة على الساحة السياسية في المحيط العربي الذي لم يتفاعل مع مقترح ترامب ولم يشعروا بأي خوف أو انزعاج، فالذين عانوا من ويلات الحرب على مدار 15 شهرا هم الوحيدون الذين كانوا يدركون بأن مقترح الرئيس الأمريكي "طق حنك" ولا يمكن أن يحدث.

معاناة الدول العربية

وتابع: "للأسف الشديد العواصم العربية هناك دول تعاني معاناة شديدة ولديها عدم استقرار داخلي مثل سوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن وليبيا، الوضع العربي مهترئ جدًا وهذا الاهتراء يغري العدو الصهيوني أن يتمادى ويحقق أهدافه، ولحظة تاريخية بالنسبة له أن يأخذ أجزاء من سوريا ولبنان، محققا فكرة الخريطة الكبرى".

لحظة تاريخية عربية مهينة

ولفت: حرب العدو الصهيوني على الضفة الغربية تتسق واستغلال الطبقة المتطرفة الحاكمة في الكيان الصهيوني للحظة تاريخية عربية مهينة وضعيفة ومهترئة وممزقة جدًا.

أضعف مرحلة في تاريخ العدو الصهيوني

وأكد: الكيان الصهيوني في أضعف مرحلة من مراحله البنيوية سواء على كان على مستوى الداخل أو العسكري، ومنذ أيام قليلة كنت أجالس أحد أبطال حرب أكتوبر الذين حصلوا على نجمة سيناء وهو طيار عظيم، وأخبرني أنه منذ 14 أكتوبر كانت السماء غير السماء، كنا نقاتل الجيش الإسرائيلي وبعد هذا التاريخ اصبحنا نقاتل طيارين مستواهم مختلف بكل التفاصيل، وغزة بعد طوفان الأقصى في حالة فوضوية جدا لو أن هناك قوة حقيقية من قوى المقاومة ممثلة في دولة كان يمكن غزو الكيان الصهيوني كاملا، وما حدث إن أوروبا بكل أجهزتها وإمكانياتها فرقاطات فرنسية وطائرات أمريكية والغواصات الألمانية وكل أجهزة المخابرات عملت لصالح الكيان الصهيوني في ذلك الوقت.

وأشار: أهل غزة لم يحاربوا الكيان الصهيوني وحده ولو حاربوه وحده أتصور إن النتائج ستكون مختلفة، على الرغم من أنني أرى خضوع الكيان الصهيوني لكل ما أملته المقاومة هو انتصار للمقاومة، لأن قتل الأبرياء والعزل ليس انتصارا ولكنه هزيمة للكيان الصهيوني وللعواصم الأوروبية.

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