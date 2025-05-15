الخميس 15 مايو 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 5188 جنيها

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025، بنحو 33 جنيها بعد صعوده في الأسواق أمس الأربعاء، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

سعر جرام الذهب 

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5188 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4540 جنيها.

 

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3890 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36320 جنيها. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 11 مايو 2025

 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر الذهب 
سعر الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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