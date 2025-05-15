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رياضة

الزمالك يواصل تألقه ويفوز على JSK الكونغولي 33-13 بكأس الكؤوس الأفريقية لليد

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر

 فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره JSK بطل الكونغو بنتيجة 33 - 13، وذلك في ثاني مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

 

الزمالك في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

 وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 16 - 8، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 33 - 13.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك يوم الأحد المقبل مع نظيره منتدي المغربي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

 

الجهاز الفني ليد الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، أحمد خشبة مديرا إداريا ".

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