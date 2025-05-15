الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

ضبط متهم بالنصب استولى على أموال شركة أدوية بمدينة نصر

نصّاب استولى على
نصّاب استولى على أموال شركة أدوية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على مالكة شركة والاستيلاء على مبلغ مالي كبير بزعم توريد أدوية ومستلزمات طبية.

وكانت مالكة إحدى الشركات تقدمت ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول تتهم فيه أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بامتلاكه مخزن أدوية، وقيامه بإبرام اتفاق لتوريد مستلزمات طبية دون الوفاء به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه له معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأفاد بإنفاق جزء من الأموال في شراء كميات كبيرة من الأدوية لتخزينها وبيعها بالأسواق، بالإضافة إلى شراء قطعة أرض.

 

وجرى مداهمة  المخزن، الكائن بدائرة قسم شرطة الحدائق، عُثر بداخله على 2162 كرتونة تحتوي على أدوية مختلفة الأنواع، وعدد من الأجهزة الكهربائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة الأمن جهودها للتصدي لجرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص.
 

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