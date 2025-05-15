مكتبة الإسكندرية تشارك في النسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة 2025

تُشارك مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بجلسة علمية متخصصة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة بعنوان: «الآفاق الجديدة لمستقبل الاقتصاد الأخضر»، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025 الساعة 2:00 ظهرًا في فندق تريومف ليكشري التجمع الخامس، القاهرة.



وتتناول الجلسة أبرز الاتجاهات العالمية في التحول نحو الاقتصاد المستدام، يحاضر بها نخبة من الخبراء في مجالات التنمية المستدامة وهم: الدكتور علي أبو سنة؛ رئيس جهاز شئون البيئة بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسين أباظة؛ المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقًا. والدكتورة يمن الحماقي؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومقرر مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وتدير الجلسة الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حرص المكتبة على هذه الفعاليات لأهميتها في تعزيز الوعي حول ضرورة التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.

وتُعد مكتبة الإسكندرية أحد المراكز الرائدة في نشر المعرفة والمساهمة في دعم وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.

وأشار الدكتور زايد إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية، والبحثية، والقطاع الخاص، والحكومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن الاقتصاد الأخضر هو المستقبل الذي يجب أن نعتمد عليه لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة ستعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية. ويمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.

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