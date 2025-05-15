سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد في الإسكندرية (فيديو وصور)

أجرت انجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، برفقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية جولة تفقدية بداخل سوق اليوم الواحد للمزارعين جراج سينما أمير وسط الإسكندرية.

فيتو أجرت بث مباشر لزيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي لسوق المزارعين فى الاسكندرية

استمع وفد الاتحاد الأوروبي لشرح تفصيلي عن سوق المزارعين والتعرف على الأسعار المقدمة للمواطنين والمظهر الحضاري لإقامة السوق لتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وشهدت الزيارة حضور وفد من الغرفة التجارية بالإسكندرية بقيادة أحمد الوكيل، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

حيث لقيت المبادرة إشادة واسعة من السفيرة، التي أكدت أن مثل هذه الأسواق تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصة للصغار المنتجين لدخول الأسواق المحلية بفاعلية.

وعبرت أيخهورست عن إعجابها بالتفاعل القائم بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن وجود سفير إيطاليا الذي ساهم بشكل كبير في دعم هذه المبادرات يعكس التعاون الدولي الفعّال.

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