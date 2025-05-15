استمرت 40 عاما، التفاصيل الكاملة لقصة حب هالة حشيش وسيف أبو النجا

كشفت الإعلامية هالة حشيش عن تفاصيل علاقتها بالممثل سيف أبو النجا الذي تزوجت منه في سبتمبر عام 2024م، وذلك بعد قصة حب طويلة بدأت قبل أن يدخل الفنان مجال التمثيل أو يلتقي بزوجته الراحلة نجلاء فتحي التي أنجب منها 3 أولاد.

وأكدت الإعلامية أن قصتها مع الممثل سيف أبو النجا ما هو إلا قدر، فهي كانت تمضي في حياتها لتعود لها قصة قديمة مرة أخري، موضحة ان الوقت آنذاك لم يكن صحيح لتثمر علاقتهم إلى ما هي عليه اليوم، فبرغم أن أبو النجا كان مشهور ورياضي ومحبوب وقتها إلا أن النصيب لم يشأ أن يجمعهما معًا في ذلك الوقت، مؤكدة أن طريقهما اختلف ومضى كل منهما في حياته الخاصة.

وأضافت حشيش في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية سهير جودة في برنامج “الستات” أنه حدث فارق زمني كبير منذ أول جزء في قصة حبها مع الممثل سيف أبو النجا، مؤكدة أنه عند عودتها كانت درجة الحب أكبر مما سبق وذلك بسبب حالة النضج التي كان بها كليهما فلم تعد العلاقة مجرد اعجاب شباب بسيط، حيث وجدت الإنسان الذي يبادلها الاحترام والتقدير لها ولمشوارها الإعلامي، موضحة إنها ليست بفتاة تبدأ مشوارها وإنما تستمتع بما تبقى من حياتها مع نصفها الآخر.

وأفصحت هالة أنها لم تكن تتوقع ابدًا زواجها مرة أخري بعد وفاة زوجها السابق محمد عبد النور في 2023، والذي استمر زواجهما معًا لـ 30 عامًا، لذلك كان قرار زواجها من الفنان سيف أبو النجا استثنائي، حيث اكتشفت أن زوجها وزوجة الفنان سيف أبو النجا توفيا في نفس اليوم، ليخبرها الممثل أن هذه المصادفة لابد أن تكون قدرهما ليكونوا معًا.

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