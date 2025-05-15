موعد مباراة رايو فايكانو وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس، يستضيف فريق رايو فايكانو نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني - الليجا.



موعد مباراة رايو فايكانو ضد ريال بيتيس



وتنطلق صافرة مباراة رايو فايكانو أمام ريال بيتيس في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن الجولة الـ 36 من الليجا.



القناة الناقلة لمباراة رايو فايكانو أمام ريال بيتيس



وتذاع مباراة رايو فايكانو وريال بيتيس في الدوري الاسباني عبر شاشة قناة بى ان سبورت 2 HD.

ريال بيتيس

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم



1. برشلونة، 82 نقطة.

2. ريال مدريد، 78 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 70 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 64 نقطة.

5. فياريال، 64 نقطة.

6. ريال بيتيس، 58 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 52 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 47 نقطة.

9. مايوركا، 47 نقطة.

10. أوساسونا، 45 نقطة.

11. فالنسيا، 45 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 43 نقطة.

13. جيرونا، 41 نقطة.

14. إشبيلية 41 نقطة.

15. خيتافي، 39 نقطة.

16. إسبانيول، 39 نقطة.

17. ألافيس، 38 نقطة.

18. ليجانيس، 34 نقطة.

19. لاس بالماس، 32 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

ريال بيتيس الإسباني يحجز مقعده لأول مرة في نهائي قاري

وكان ريال بيتيس الإسباني حقق إنجازًا كبيرًا بعد أن حجز مقعده في النهائي القاري الأول في تاريخه.

وتأهل ريال بيتيس الإسباني إلي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعدما تخطي عقبة فيورنتينا الإيطالي.

وفرض ريال بيتيس التعادل الإيجابي على فيورنتينا الإيطالي وسط جماهيره (2-2) مساء الخميس الماضي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.



أهداف مباراة فيورنتينا وريال بيتيس



وسجل هدفي فريق فيورنتينا اللاعب جوسينس في الدقيقتين 34 و42.

وجاء هدفي فريق ريال بيتيس عن طريق أنتوني في الدقيقة 30 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 97.

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