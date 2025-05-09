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رياضة

ريال بيتيس الإسباني يحجز مقعده لأول مرة في نهائي قاري

ريال بيتيس، فيتو
ريال بيتيس، فيتو

حقق ريال بيتيس الإسباني إنجازًا كبيرًا بعد أن حجز مقعده في النهائي القاري الأول في تاريخه.

 

وفرض ريال بيتيس التعادل الإيجابي على فيورنتينا الإيطالي وسط جماهيره (2-2) مساء الخميس في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.


أهداف مباراة فيورنتينا وريال بيتيس 

وسجل هدفي فريق فيورنتينا اللاعب جوسينس في الدقيقتين 34 و42.

وجاء هدفي فريق ريال بيتيس عن طريق أنتوني في الدقيقة 30 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 97.

 

تأهل فيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وصعد فريق فيورنتينا الإيطالي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني 2/2، في إياب الدور ربع النهائي.

وكان فيورنتينا فاز ذهابًا بنتيجة 2/1، ليتأهل متفوقًا 4/3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 37 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يدرك الفريق السلوفيني التعادل، عبر أليوشا ماتكو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65، سجل كليمين نيمانش الهدف الثاني لفريق تسيلي، قبل أن يتعادل فيورنتينا بعد ذلك بدقيقتين، من خلال مويس كين.


بيتيس يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته، بعد تعادله مع مضيفه ياجيلونيا البولندي 1/1.

وكان الفريق الأندلسي قد فاز ذهابا 2/0، ليتأهل بذلك للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه 3/1 بمجموع المباراتين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 78، عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يدرك الفريق البولندي التعادل في الدقيقة 81، بواسطة داركو كورلينوف.

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