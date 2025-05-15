الخميس 15 مايو 2025
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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  في منتصف تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% عند مستوى 31804 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07%  عند مستوى 39681 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22%  عند مستوى 14293 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 9415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 12769 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% عند مستوى 3280 نقطة.

تعاملات الأربعاء 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 31827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39586 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9430 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة. 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

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