السيسي يشارك في القمة العربية الـ 34 بالعراق السبت المقبل

تشهد العاصمة العراقية بغداد استعدادات مكثفة لاستضافة أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المقرر أن تنعقد يوم السبت المقبل.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

ومن جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تشارك بقوة وفعالية في القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد ضمن سلسلة القمم العربية مقدّما التهنئة إلى العراق الشقيق بمناسبة استضافته لهذه القمة المهمة.

الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الرابعة والثلاثين

وقال وزير الخارجية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في بغداد يوم السبت المقبل إن هذه القمة ستعقد في ظل تحديات بعضها وجودي يواجه العالم العربي والدول العربية وبعضها يمس بشكل مباشر الأمن العربي.

ووصف وزير الخارجية قمة بغداد بأنها قمة مهمة تعقد في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستكون بالتأكيد قضية العرب الأولى لا سيما في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة وأيضًا في الضفة الغربية في ظل الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قمة ثلاثية مصرية عراقية أردنية، ستعقد - على هامش القمة العربية - في إطار آلية التنسيق والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وهي عملية فعّالة ومهمة، تركز على المشروعات المشتركة التي من شأن تنفيذها تحقيق الرفاهية والازدهار للدول الثلاث وشعوبها.

السيسي يتسلم دعوة حضور القمة العربية بالعراق

واستقبل الرئيس السيسي مؤخرا الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي قد سلم الرئيس السيسي دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، كما نقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء العراقي.

ومن جانبه، رحب الرئيس السيسي بالدعوة وأعرب عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس وزراء العراق، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤي بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

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