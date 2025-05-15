الخميس 15 مايو 2025
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اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، تراجعا كبيرا بنحو 27 قرشا في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار فى البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية.

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار أمام الجنيه

وتعرض "فيتو" آخر أسعارالدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال السطور التالية: 

اقرأ التالي: تراجع الدولار بعد عودة رسوم ترامب الجمركية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

-  50.32 جنيه للشراء.
- 50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.11 جنيه للشراء.
- 50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.09 جنيه للشراء.
- 50.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

- 50.11 جنيه للشراء.
- 50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- 50.11 جنيه للشراء.
- 50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.12 جنيه للشراء.
- 50.22 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

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سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات 

سجل سعر صرف الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

تراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات، حيث انخفض الدولار 0.73 % مقابل الين إلى 143.88، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 % إلى 0.82 %.

 

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