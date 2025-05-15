الخميس 15 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

سعر الذهب، شهدت أسعار الذهب، حالة من التراجع في منتصف تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025، بنحو 40 جنيها بعد صعوده في الأسواق أمس الاربعاء، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

سعر الذهب

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5155 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4510 جنيهات.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3866 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36080 جنيها. 

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الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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سعر الذهب 
سعر الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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