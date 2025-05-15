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الوكيل الثقافي لمنطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية

امتحانات الازهر بالدقهلية،
امتحانات الازهر بالدقهلية، فيتو

تابع الدكتور صبري زيدان، الوكيل الثقافي لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم الخميس، سير امتحانات الشهادة الابتدائية الفصل  الدراسي الثاني ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

جولة الوكيل الثقافي لمنطقة الدقهلية الأزهرية لمتابعة الامتحانات 

واستهدفت الجولة تفقد لجان معهد الإمام مالك الابتدائي، التابع لإدارة المنصورة التعليمية الأزهرية، حيث أدى الطلاب امتحان اليوم في مادة التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء تام ومنع الغش نهائيًا

وأكد  أثناء جولته التفقدية ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء تام، ومنع الغش نهائيًا، واطمأن على مستوى الأسئلة من الطلاب،  وعلى حالات الدمج، وذوي البصيرة، وأشار إلى ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر لأعضاء اللجان مع غرفة العمليات،  لتذليل كافة العقبات الطارئة. 

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ادارة المنصورة الالتزام بكافة التعليمات التربية الاسلامية الدراسات الإجتماعية المنصورة التعليمية الفصل الدراسي الثاني قطاع المعاهد منطقة الدقهلية متابعة الامتحانات

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