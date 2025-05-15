الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

حبس سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق سيارة مقطورة، متهم بدهس بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، “عبد الله عبد الفتاح”، بشارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،  والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث،وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وذلك عقب أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمصرع شاب في حادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة تصادم سيارة نقل بمركبة ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية هو بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته، بعد أن دهست إحدى المقطورات سيارته الملاكي.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

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الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام بمنطقة التجمع الخامس بطل كمال الاجسام قسم شرطة التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة

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