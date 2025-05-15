حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الصحة والسكان المركزية برئاسة المتيني

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن التشكيل الرسمي لأمانة الصحة والسكان المركزية، وذلك ضمن خطته لتفعيل الأمانات النوعية وتوسيع المشاركة في وضع السياسات الصحية الوطنية.

تشكيل أمانة الصحة والسكان بحزب الجبهة

وجاء على رأس التشكيل:

• أمين الأمانة:

• أ.د/ محمود المتيني

الأمناء المساعدون:

• أ.د/ وجيدة أنور

• أ.د/ شهيرة زكي

• أ.د/ هشام الغزالي

• أ.د/ إبراهيم الجنزوري

• د/ رحاب السيد

أعضاء الأمانة:

• أ.د/ هالة سمير

• أ.د/ هيثم عبد العظيم

• أ.د/ خالد حسين

• أ.د/ نادية علي

• أ.د/ علي زيدان

• د/ إليزابيث شاكر

• د/ محسن جورج

• د/ نور ضيف

تعزيز الدور المجتمعي للحزب

ويهدف التشكيل الجديد إلى تعزيز الدور المجتمعي للحزب في المجال الصحي، والمشاركة الفعالة في تقديم رؤى ومقترحات تخدم تطوير المنظومة الصحية في مصر، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن المصري.

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