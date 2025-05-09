البترول تطلق برنامجا تدريبيا في الأمن السيبراني للقطاع لمركز العمليات الأمنية (SOC)

تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلنت الوزارة فى 6 مايو ٢٠٢٥ عن الانتهاء بنجاح من أول دورة تدريبية واعتمادية لمستوى مركز العمليات الأمنية (SOC)، في خطوة فارقة نحو بناء كوادر وطنية قوية في مجال الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة في مصر.

يأتي هذا البرنامج الرائد برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، واستضافة شركة إنبي، وتنظيم شركة ساي شيلد (CYSHIELD)، ليعكس التوجه الوطني نحو تعزيز قدرات الأمن السيبراني في قطاع البترول والثروة المعدنية. ويساهم هذا البرنامج الاستراتيجي في ربط الخبرات الصناعية بالأولويات الحكومية لتأسيس قاعدة صلبة لمناعة إلكترونية فعالة ومستدامة.

رفع جاهزية الأمن السيبراني

وقد أقيم حفل منح الشهادات لهذه البرنامج التدريبي بحضور مؤسسي ودعم رفيع المستوى. حيث افتتح المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، الفعالية مؤكدًا على الدور الحيوي لإنبي كذراع فنى وتدريبي للوزارة، والتزامها بدفع مسيرة التحول الرقمي في القطاع.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، على أهمية رفع جاهزية الأمن السيبراني، مشددًا على أن تنمية القدرات البشرية تمثل أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية لمنظومة العمل البترولى.

كما أشار المهندس خالد صلاح، مساعد وزير البترول لنظم المعلومات والتحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا للأمن السيبراني بالقطاع، إلى أن المهندس كريم بدوى يتابع عن كثب مبادرة مركز العمليات الأمنية، والتي تتماشى مع رؤية مصر الوطنية للأمن السيبراني. وأضاف أن مراكز العمليات الأمنية القطاعية يتم ربطها حاليًا بالمركز الوطني للأمن السيبراني لضمان تنسيق الحماية وتوحيد الجهود. وقال: "الأمن السيبراني لم يعد شأنًا يخص ادارات تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من هوية المؤسسات الحديثة."

وتعكس هذه المبادرة التزام الوزارة الأوسع بنشر ثقافة الأمن السيبراني الاستباقية والتعاونية في مختلف مراحل سلسلة القيمة بقطاع البترول والثروة المعدنية. ومن خلال الاستثمار في الكوادر البشرية كخط الدفاع الأول تعزز الوزارة التزامها بحماية مستقبل مصر الرقمي في مجال الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.