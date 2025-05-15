يُعتبر الدعاء أحد طرق الاستعانة بالله في التوفيق والنجاح خاصة للطلاب وهم مقبلون على الامتحانات كما أن الدعاء خاصة في ليلة الجمعة هو أول ما يلجأ إليه الآباء والأمهات عندما يمسهم أي ضر، لما ليلية الجمعة ويومها من فل وما هو معروف عن ليلة الجمعة انها تابعة ليوم الجمعة الذي فيه تستجاب الدعوات خاصة في ساعة الإجابة.

لذلك مع دخول موسم الامتحانات يجتهد الطلاب وأولياء الأمور في الإكثار من الدعاء وترديد دعاء الامتحان لأبنائهم، لتيسير الامتحانات عليهم وتوفيقهم في مستقبله وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب فإلى التفاصيل..

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

دعاء الامتحان من الآباء للأبناء

(اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا)، واحدًا من أهم الأدعية التي يُكثر ترديدها قبل وأثناء فترة الامتحانات.

يا رب سهل علي أبنائنا ما صعب ويسر لهم النجاح، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم.

اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، وكن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم.

للهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا، اللهم علمهم اذا جهلوا. اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة.

اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم وارزقهم نجاحًا فوق نجاح، اللهم أكرمهم بنور العلم، وارزقهم فرحًا وسعادةً بتوفيقك، يا أكرم الأكرمين.

أدعية الامتحان للأبناء

اللهم يسر أمور الامتحان على أبنائنا، ربنا كن معينهم وحافظهم ولا تكن عليهم، برحمتك يا مولانا فأنت السميع القريب المجيب للدعوات.

اللهم إني سلمت أمر أولادي إليك، يا من كل أمر عباده بين يديه، أنزل عليهم الهدوء والسكينة خلال امتحاناتهم يا أرحم الراحمين.

ربي أسألك أن تيسر لأولادي في امتحاناتهم وتوفقهم في حل أسئلته، وأن ترزقهم الخيرات حيثما اتجهوا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم أبعد عن أبنائي النسيان وعدم تذكر ما حفظوه، واجعل التيسير والتوفيق موجودًا في جميع أمورهم يا أكرم الأكرمين.

يا رب العالمين ارزق أبنائي الصواب في الإجابة على أسئلة امتحاناتهم.

ربي أسألك أن توفق أبنائي في هذه الامتحانات الصعبة التي يبذلون من أجلها أقصى جهودهم، واجعلهم مما يحصلون على درجات تامة يا أكرم الأكرمين

دعاء الامتحانات

اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلي إل إبراهيم وبارك علي محمد وعلي آل محمد كما صليت وباركت علي إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير... تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب... يا رب.. يا رب... يا أرحم الراحمين.

اللهم أدعوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم... البر الرحيم الحي القيوم الرحمن المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أدعوك, يا رب وأستغفرك وأتوب إليك أدعوك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم.

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, افتح علي فتوح العارفين بفضلك, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

اللهم أني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

يا بديع السماوات والأرض, يا معلم سيدنا إبراهيم علمني ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني, اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني... اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم... ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد فبفضلك أولا.. لا بجهدي واجتهادي فقط... فلك الحمد ولك الفضل والثناء الحسن.

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي ورضني بما قضيت لي.

اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي... اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي, أمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي ذنبي وثبت رجائي وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحد غيرك.

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته, يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة).

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

هل ورد دعاء الامتحانات في السنة النبوية

لم يرد في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة دعاء الامتحان ولكن لا

حرج في الدعاء، فالله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186}.

فكل أمر أراد العبد تيسيره فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وليخلص في ذلك، وليرجو من الله القبول والإجابة.

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