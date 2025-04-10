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موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام
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 موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل.

 

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل

 حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى 2025، لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل

امتحانات نهاية العام الدراسى 2025

بينما تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من يوم السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن تعقد الامتحانات وفق الجداول التى يتم تحديدها وإعلانها من قبل المديريات التعليمية.

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