الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

نشوب حريق في 4 منازل بقنا

مطافي
مطافي

شب حريق هائل التهم 4 منازل، اليوم الخميس، وتسبب في نفوق مواشي في قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل 4 منازل ونفوق مواشي في قرية السماينة مركز نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق في 4 منازل جيران أحدهم كان حفل زفافه بالأمس دون وجود أي إصابات بشرية، وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق ماشية وجاري حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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