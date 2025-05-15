ضبط متهم بتزوير محررات رسمية بكفر الشيخ

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهم – والمقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ – استغل محل سكنه كورشة لتزوير الشهادات والمستندات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مكان المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على عدد من أختام شعار الجمهورية المزوّرة، وأكلاشيهات، وأصول وصور شهادات ومستندات معدة للتزوير، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف أبعاد نشاطه الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.