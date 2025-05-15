أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي

أكد روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه تكفل بتكاليف حضور عائلات الجهاز الفني، لنهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، لأنه شعر أن من واجبه تقديم المساعدة في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية فإن السير جيم راتكليف قام بتشديد الأمور المالية منذ أن أصبح مالكا جزئيا للنادي بداية العام الماضي، فبعد جولة تسريح الموظفين الصيف الماضي قام بتقليص جديد في الوظائف شملت 200 وظيفة إضافية.

وتستمر إجراءات خفض التكاليف في مانشستر يونايتد، حيث سيحصل اللاعبون على تذكرتين مجانيتين فقط، بالإضافة إلى تذاكر طيران ذهابا وإيابا، لحضور نهائي الدوري الأوروبي ضد توتنهام يوم الأربعاء المقبل في مدينة بلباو الإسبانية.

وطلبت إدارة النادي من أفراد الجهاز الفني دفع ثمن التذكرتين المعروضتين لهم، وقد أكد روبن أموريم أنه تدخل وتحمل تكاليف تلك التذاكر.

وقال أموريم: "دعوني أبدأ بذلك، الوضع واضح. كما تعلمون، شهدنا الكثير من التغييرات - رحيل عدد من الأشخاص وتعديلات كبيرة في الجهاز الفني- وفي هذا الوقت، يصبح من الصعب على النادي أحيانا أن يحدد متى يجب أن يقدم، ومتى ينبغي أن يوفر".

وأضاف: "علينا أن نحترم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في بعض اللحظات من أجل أن نتمكن من الاستمرار وإعادة بناء النادي".

وتابع: "من الصعب على النادي أن يبدأ تقديم الامتيازات لأعضاء آخرين من الجهاز الفني، لذا فهي فعلا وضعية صعبة للغاية".

وأكد: "تم شرح الوضع، وفي هذه اللحظة كان رد فعلي هو المساعدة، لأن هذا لن يغير حياتي، ولكنه سيساعد الجهاز الفني على التواجد والشعور بالراحة، ليكونوا في أفضل حال خلال النهائي".

وأردف: "ثم تحدثوا إلى اللاعبين، وكان رد فعلهم مماثلا، فالجميع يرغب في حضور أعضاء الجهاز وعائلاتهم، لكن من الصعب إدارة هذه الأمور في نادينا، ولذلك هي مسألة بسيطة في جوهرها".

وكشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، عن طاقم حكام مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

طاقم حكام نهائي الدوري الأوروبي



وأصدر "يويفا" بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه أن الحكم الألماني فيليكس زواير سيقود نهائي الدوري الأوروبي 2025 بين توتنهام ومانشستر يونايتد، والذي سيقام على ملعب سان ماميس في بيلباو، يوم الأربعاء 21 مايو الجاري.

وسيساعد زواير مواطناه روبرت كيمبتر وكريستيان ديتز.

مسيرة الحكم الألماني فيليكس زواير



ويبلغ زواير من العمر 43 عامًا، وهو حكم دولي منذ عام 2012، وتولى هذا الموسم إدارة 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباراة إياب نصف النهائي بين باريس وآرسنال، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الأوروبي وواحدة في دوري المؤتمرات الأوروبية.

وستكون هذه هي المباراة النهائية الثانية التي يديرها زواير كحكم في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي، حيث سبق له أن أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 بين كرواتيا وإسبانيا.

وكان أيضًا الحكم الرئيسي في أربع مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بما في ذلك مباراة نصف النهائي بين إنجلترا وهولندا.

ويعاون زواير في تلك المباراة كل من، روبرت كمبتر وكريستيان ديتز (من ألمانيا)، وماوريتسيو مارياني حكمًا رابعًا (من إيطاليا)، وباستيان دانكيرت حكمًا للفيديو (من ألمانيا).

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