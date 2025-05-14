مانشستر يونايتد يراقب كريستيانو الصغير في أول ظهور مع منتخب بلاده

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ تحركاته لتكرار سيناريو صفقته التاريخية، عندما جلب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد قبل نحو 22 عاما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قد أرسلت كشافيها لمراقبة كريستيانو جونيور، نجل أسطورة البرتغال.

وحضر كشافو اليونايتد المباراة الأولى لنجل "الدون" مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما، والتي خاضها أمس الثلاثاء، ضد اليابان.

وبدأ كريستيانو الصغير المباراة من مقاعد البدلاء، قبل إشراكه في الدقيقة 52، ليشارك في فوز البرتغال (4-1)، حاملا القميص رقم 7 مثل أبيه.

وأفادت الصحيفة بأن اليونايتد ينافس توتنهام هوتسبير وبعض أندية الدوري الألماني، على الظفر بموهبة الفتى البرتغالي.

كريستيانو جونيور

ويلعب كريستيانو جونيور حاليا ضمن صفوف ناشئي النصر السعودي، على نهج والده، كما سبق له تمثيل المان يونايتد خلال حقبة رونالدو الثانية في النادي بين عامي 2021 و2022.

يذكر أن نجل رونالدو سيتم عامه الخامس عشر في يونيو المقبل، ما يعني إمكانية لحاقه بوالده، للعب بجواره قبل اعتزال صاحب الـ40 عاما.

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