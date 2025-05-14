الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يراقب كريستيانو الصغير في أول ظهور مع منتخب بلاده

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ تحركاته لتكرار سيناريو صفقته التاريخية، عندما جلب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد قبل نحو 22 عاما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قد أرسلت كشافيها لمراقبة كريستيانو جونيور، نجل أسطورة البرتغال.

وحضر كشافو اليونايتد المباراة الأولى لنجل "الدون" مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما، والتي خاضها أمس الثلاثاء، ضد اليابان.

وبدأ كريستيانو الصغير المباراة من مقاعد البدلاء، قبل إشراكه في الدقيقة 52، ليشارك في فوز البرتغال (4-1)، حاملا القميص رقم 7 مثل أبيه.

وأفادت الصحيفة بأن اليونايتد ينافس توتنهام هوتسبير وبعض أندية الدوري الألماني، على الظفر بموهبة الفتى البرتغالي.

كريستيانو جونيور

ويلعب كريستيانو جونيور حاليا ضمن صفوف ناشئي النصر السعودي، على نهج والده، كما سبق له تمثيل المان يونايتد خلال حقبة رونالدو الثانية في النادي بين عامي 2021 و2022.

يذكر أن نجل رونالدو سيتم عامه الخامس عشر في يونيو المقبل، ما يعني إمكانية لحاقه بوالده، للعب بجواره قبل اعتزال صاحب الـ40 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغال اليابان كريستيانو جونيور

مواد متعلقة

حكم ألماني لإدارة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

عبد الرزاق حمد الله يطارد كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي

ديلي ميل: تجمد المفاوضات بين رونالدو والنصر السعودي لتجديد عقده

كريستيانو رونالدو يعطل تجديد عقد محترف النصر السعودي

الأكثر قراءة

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

بدء وصول الوفود المشاركة في ‎القمة الخليجية الأمريكية بالرياض

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع معظم الأصناف وانخفاض الليمون

جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب

أول قرار من النحاس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية