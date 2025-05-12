حكم ألماني لإدارة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الإثنين، عن طاقم حكام مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

طاقم حكام نهائي الدوري الأوروبي

وأصدر "يويفا" بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه أن الحكم الألماني فيليكس زواير سيقود نهائي الدوري الأوروبي 2025 بين توتنهام ومانشستر يونايتد، والذي سيقام على ملعب سان ماميس في بيلباو، يوم الأربعاء 21 مايو الجاري.

وسيساعد زواير مواطناه روبرت كيمبتر وكريستيان ديتز.

مسيرة الحكم الألماني فيليكس زواير

ويبلغ زواير من العمر 43 عامًا، وهو حكم دولي منذ عام 2012، وتولى هذا الموسم إدارة 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباراة إياب نصف النهائي بين باريس وآرسنال، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الأوروبي وواحدة في دوري المؤتمرات الأوروبية.

وستكون هذه هي المباراة النهائية الثانية التي يديرها زواير كحكم في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي، حيث سبق له أن أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 بين كرواتيا وإسبانيا.

وكان أيضًا الحكم الرئيسي في أربع مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بما في ذلك مباراة نصف النهائي بين إنجلترا وهولندا.

ويعاون زواير في تلك المباراة كل من، روبرت كمبتر وكريستيان ديتز (من ألمانيا)، وماوريتسيو مارياني حكمًا رابعًا (من إيطاليا)، وباستيان دانكيرت حكمًا للفيديو (من ألمانيا).

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