الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بباب الشعرية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة باب الشعرية
 

التنقيب عن الآثار بباب الشعرية 


أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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